Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü

6 saat önce

Meksika'nın Cieneguillas kasabasındaki cezaevinde kalan mahkumlar arasında çatışma çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı çatışmada en az 16 mahkum hayatını kaybetti.

Meksika'nın Cieneguillas kasabasındaki cezaevinde kalan mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda en az 16 mahkum hayatını kaybetti. Zacatecas eyaletindeki cezaevinde çıkan olaylarda 5 mahkum da yaralandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren olaylarda, yetkililerin söylediğine göre, mahkumlar birbirine silahlar ve bıçaklarla saldırdı.

BİR MAHKUM ELİNDE SİLAH İLE YAKALANDI

Çoğunlukla kapasitesinin üzerinde mahkum barındıran ve uyuşturucu çetelerinin yönettiği Meksika cezaevlerinde şiddet olayları sıklıkla yaşanıyor. Son olarak Ekim ayında başka bir cezaevinde çıkan olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetmişti.

Güvenlik yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kavga Salı günü yerel saatle 14: 30'da başladı ve ancak 17: 00'de kontrol altına alınabildi.

Bir mahkum elinde silahıyla yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevinde yapılan aramada üç silah ve çok sayıda bıçak bulundu.

15 mahkum çatışma sırasında hayatını kaybetti. Bir mahkum da kaldırıldığı hastanede öldü. Ölüm sebepleri silahla vurulma, bıçaklanma ve ağır cisimlerle darbe alma olarak açıklandı. Kavga sırasında hiçbir hapishane görevlisi yara almadı.

Tartışmanın neden başladığı henüz bilinmiyor. Hükümet, kavganın sebebini ve silahların cezaevine nasıl sokulduğunu öğrenmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü
Meksika, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti
Eşini öldürdükten sonra parçalara ayıran kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi

Son Dakika Haberleri
14:40 CHP'li Yalım, Türk Şeker'e işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik istedi - Son Dakika Haber
14:38 Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı - Son Dakika Haber
14:37 Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi - Son Dakika Haber
14:36 Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık - Son Dakika Haber
14:33 Jandarma, hırsızlık zanlısını ayakkabısındaki çizgiden yakaladı - Son Dakika Haber
14:29 Saadet Partili vekilden Libya tezkeresine tepki: Oy kullanmayacağım - Son Dakika Haber
14:21 TBMM'nin basın koridorunda CHP ve AK Partili vekiller arasında "Mehmetçik" tartışması - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 14:44:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]