Son Dakika Haberleri: Meksika'da çıkan orman yangınında 2 genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Meksika'da çıkan orman yangınında 2 genç kız hayatını kaybetti

Meksika'da çıkan orman yangınında 2 genç kız hayatını kaybetti

1 saat önce

Meksika'nın, ABD'nin California eyaleti sınırına yakın Baja California eyaletinde çıkan orman yangınında 2 genç kız yaşamını yitirdi.

Meksika'da çıkan orman yangınında 2 genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Meksika'nın, ABD'nin California eyaleti sınırına yakın Baja California eyaletinde çıkan orman yangınında 2 genç kız yaşamını yitirdi.

Meksika Sivil Koruma Direktörü Antonio Rosquillas, yaptığı açıklamada, Baja California eyaletinde orman yangını çıktığını, yangında 15 ve 19 yaşında iki kızın hayatını kaybettiğini belirtti.

"Baja California tarihinin en kuvvetli yangınıyla karşı karşıya." ifadesini kullanan Rosquillas, yangında 125 evin tamamen yandığını bildirdi.

Rosquillas, yangını pazar günü kontrol altına almayı umduklarını kaydetti.

ABD'nin California eyaletinde geçen hafta başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru genişlemesi üzerine binlerce kişi tahliye edilmişti.

Havanın kuru oluşu ve hızı saatte 113 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınların yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı, tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edilmişti.

California'daki yangınlarda zorunlu elektrik kesintilerinden yaklaşık yarım milyon insanın etkilendiği bildirilmişti.

İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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