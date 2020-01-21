Meksika'da cinayet rekoru: 2019'da 34 bin 582 kişi öldürüldü

Meksika'da işlenen cinayet sayısı 2019 yılında 34 bin 582'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.



Açıklanan resmi rakamlar uyuşturucu çetelerine savaş açana Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un işinin hiç de kolay olmayacağını ortaya koydu.