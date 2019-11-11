Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu
7 saat önce
Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi.
Meksika'nın turistik Puerto Penasco kenti yakınlarında çölde bir çukurda 10 ceset bulundu.
Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:31
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