Son Dakika Haberleri: Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu
Son Dakika Dünya Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu

Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu

7 saat önce

Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi.

Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu, System.String[]

Meksika'nın turistik Puerto Penasco kenti yakınlarında çölde bir çukurda 10 ceset bulundu.


Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi.

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Meksika, Sonora, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:31 
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