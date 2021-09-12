Meksika'da dev kaya parçalarının evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kayboldu

Meksika'da toprak kayması nedeniyle kopan dev kaya parçaları evlerin üzerine düştü; 1 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

Meksika'da toprak kayması nedeniyle kopan dev kaya parçaları evlerin üzerine düştü; 1 kişi öldü, 10 kişi kayboldu. Meksika basınında çıkan habere göre, Tlalnepantla kentine bağlı Lazaro Cardenas Mahallesi'nde, nedeni bilinmeyen şiddetli bir toprak kayması meydana geldi. Evlerin üzerine düşen dev kaya parçaları 1 kişinin ölümüne yol açarken kayıp 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, çökme tehlikesi bulunan binaların boşaltıldığını ve geçici barınak merkezinin kurulacağını bildirdi. Sosyal medyada yer alan videolarda, çok sayıda evin yıkıldığı ya da ciddi zarara uğradığı görülüyor.

Sonora, Ölü, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Meksika'da dev kaya parçalarının evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kayboldu - Son Dakika

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