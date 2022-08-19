Meksika'daki sel felaketinde 293 ev zarar gördü - Son Dakika
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Meksika'daki sel felaketinde 293 ev zarar gördü

19.08.2022 20:10
Meksika'daki sel felaketinde 293 ev zarar gördü

Meksika'da devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 293 ev hasar gördü.

Meksika'da devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 293 ev hasar gördü.

Meksika'da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, Jalisco, Sonora ve Quintana Roo eyaletlerinde yer alan bazı şehirlerde sel felaketine neden oldu. Hayatın durma noktasına geldiği kentlerde, 293 ev ve 2 okul binası zarar gördü. Hasar gören evlerden 34'ündeki eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiği ve 2 evin ise kısmen yıkıldığı ifade edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Jalisco eyaletinde etkili olan yağışlar Ocotlan ve Tototlan şehirlerinde bazı nehirlerin taşmasına neden oldu. Yetkililer felakette mağdur olan vatandaşların barınaklara yerleştirildiğini ve su basan evlerde temizlik çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Quintana Roo eyaletinin Chetumal şehrinde meydana gelen selde ise ağaçların devrildiği, evleri su bastığı ve ulaşımın büyük ölçüde etkilendiği bildirildi. Yetkililer, şehrin cadde ve sokaklarındaki 83 noktada ulaşımın kesildiğini ve birçok vatandaşın araçlarıyla sel sularında mahsur kaldığını belirtti.

Yardım ekipleri gönderildi

Sonora eyaletinin Guaymas ve Empalme şehirlerinin kırsal bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin ardından bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiği ve ihtiyaç durumunda kullanılmak amacıyla geçici barınakların kurulduğu bildirildi. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi'nin yaptığı açıklamada ülke genelinde yağışlı havanın yarına kadar etkili olacağı bildirilirken, yetkililer vatandaşları muhtemel sel ve toprak kayması felaketlerine karşı önlem almaları konusunda uyardı. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Sonora, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'daki sel felaketinde 293 ev zarar gördü - Son Dakika

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