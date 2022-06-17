Meksika'nın Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde bulunan Denny's restoranına yerel saatle 11.10'da silahlı saldırı düzenlendi. Restoranda doğum günü partisi yapıldığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırıda, içeriye girerek etrafa ateş açan 2 saldırgan 4 kişiyi öldürdü. Ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye sevk edildi. Görgü tanıkları, 2 saldırganın olay yerine 3 araç konvoyu ile geldiğini söyledi. Polis, araçların tespit edildiğini ve sahiplerinin arandığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

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