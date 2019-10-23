Meksika'da doktorlara

Meksika'da Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu, ülkede ikinci bir eyalette daha doktorlara dini ve etik gerekçelerle tıbbi müdahale yapmama hakkı tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki gösterdi.

Komiteden yapılan açıklamada, yasanın "toplumdaki belli kesimleri mağdur ederek temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Morelas eyaletince ağustosta kabul edilen ve doktorlara hastalarına müdahale etmeme hakkı tanıyan vicdani ret yasasına karşı çıkan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, kararın iptali için yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Nuevo Leon eyaleti, 15 Ekim'de kabul ettiği yasayla ülkedeki doktorlara "vicdani ret" hakkı tanıyan tasarıyı onaylayan ikinci eyalet olmuştu.

Yasa, doktorlara hayati tehlike durumları haricinde hastaları kabul etmeme hakkı tanıyor.