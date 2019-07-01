Son Dakika Haberleri: Meksika'da dolu fırtınası: Guadalajara kenti 1,5 metre kalınlığında buzla kaplandı
BBC
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Meksika'da dolu fırtınası: Guadalajara kenti 1,5 metre kalınlığında buzla kaplandı

50 dakika önce

Guadalajara'da etkili olan dolu fırtınası sokakları kalın buz tabakasıyla örttü, evlerin çatıları ve araçlar zarar gördü.

Meksika'da dolu fırtınası: Guadalajara kenti 1,5 metre kalınlığında buzla kaplandı, System.String[]

Meksika'nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası kentin altı mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü.

Buzun kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömüldü.

Evlerin çatıları zarar gördü.





Beş milyon nüfuslu kentte sivil savunma ekipleri buz tabakasını kaldırmaya çalışıyor.





Yerel yetkililer su baskınları konusunda uyarı yaptı.

Şiddetli dolu fırtınası maddi zarara neden olsa da, fırtınada yaralanan olmadığı belirtildi.





Hava sıcaklığının yaklaşık 29 derece olduğu kentin buzla örtülmesi ortaya alışılmadık görüntüler çıkarttı.

Kentte daha önce de dolu fırtınaları olmuştu ancak bu kadar şiddetlisi çok ender yaşanıyor.





Yetkililer 200 kadar evin zarar gördüğünü ve onlarca arabanın sürüklendiğini açıkladı.

Vali Enrique Alfaro AFP'ye yaptığı açıklamada "İnanılmaz bir olaydı. Sonra kendimize iklim değişikliği gerçek mi diye soruyoruz... Bunlar daha önce eşi benzeri görülmemiş doğa olayları" dedi.


BBC
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:54 
Meksika, Dünya
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