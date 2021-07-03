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Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM - Son Dakika

Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM

03.07.2021 16:53

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, grafik tasarımcı Arzu Nena Butt (31) ile Fransız vatandaşı nişanlısı Swann Nagat (31), Meksika'da düğün hazırlıkları yaparken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, grafik tasarımcı Arzu Nena Butt (31) ile Fransız vatandaşı nişanlısı Swann Nagat (31), Meksika'da düğün hazırlıkları yaparken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazenin Türkiye'ye gönderilmesi için istenen 6 bin dolara yakın masrafı karşılayamayan ailenin yardım çağrısına Kuşadası Belediyesi yanıt verdi. Masraf karşılanınca kadının cenazesi Türkiye'ye getirilerek, Kuşadası'nda toprağa verildi. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Fatma Yetik de "Kızımın eşyaları hala bize gönderilmedi. Özellikle gelinliğinin bana gönderilmesini istiyorum. Ondan hatıra sadece bu eşyaları kaldı" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Arzu Nena Butt, grafik tasarımcı olarak çalışırken, 2 yıl önce Tayland'da geziye gitti. Gezi sırasında tanıştığı Fransız vatandaşı Swann Nagat ile arkadaşlıkları evliliğe doğru giden Butt, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Kuşadası'na dönmek zorunda kaldı. Butt ile Nagat, girişimlerine aldıkları olumlu dönüş üzerine yaşamlarını Meksika'da devam ettirmeye karar verdi ve 26 Mart'ta çalışmak için ülkeye gitti. Meksika'da işbaşı yaparken düğün planlarını da ihmal etmeyen çift, gelinlik ile damatlık aldıktan sonra düğün çikolatası seçmek amacıyla 21 Haziran'da Villahermosa'daki Çikolata Müzesi'ne gitmek için çıktıkları yolda kaza geçirerek yaşamını yitirdi.

Arzu Nena Butt'un Kuşadası'nda yaşayan annesi Fatma Yetik'e, Meksika'nın Türkiye Konsolosluğu aracılığıyla acı haber iletildi. Kızının ölüm haberiyle yıkılan Yetik, cenazenin defin işlemleri için Türkiye'ye getirilmesi amacıyla girişimlerde bulundu. Meksika'dan cenazenin nakil ve diğer işlemleri için 5 bin 800 dolar ödemesi istenen Yetik, bu masrafı karşılayacak maddi imkanının olmaması nedeniyle Kuşadası Belediyesi'ne başvurdu. Belediyenin girişimleri ve masrafların karşılanmasıyla Arzu Nena Butt'un cenazesi, Türkiye'ye getirilerek, önceki gün Hanım Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HATIRA EŞYALARI KALDI, BANA ULAŞTIRIN'

Kızının düğününü beklerken, ölüm haberini aldığını söyleyen Fatma Yitik, "Gelinlik, damatlık alınmıştı hatta kızım ayakkabılarını bile seçmişti. Ondan hatıra sadece eşyaları kaldı. Gelinliği olsun, bileklikleri olsun, her şeyi benim için çok kıymetli. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen kızımın gelinliğini, kişisel eşyalarını bana ulaştırın" diye konuştu.

Fatma Yitik, cenazenin Türkiye'ye getirilmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek "Cenazeyi gurbet ellerde bırakmayan başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Yoksa biz cenazemizi alamayacaktık" dedi.

BAŞKAN GÜNEL: İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Arzu Nena Butt'un Meksika'da geçirdiği trafik kazasında nişanlısıyla birlikte hayatını kaybettiğini ailesinin yardım için başvurması üzerine öğrendiklerini belirterek, "Okyanus aşırı bir ülkeden cenazenin gelmesiyle ilgili bir sıkıntı vardı. Aile çaresiz kalınca biz de imkanlarımız seferber ettik. Meksika Konsolosluğu ile iletişime geçtikten sonra gerekli her şeyi karşılayıp hızlı bir şekilde kızımızın cenazesinin gelmesini sağladık. Kuşadası Belediyesi olarak ailenin acısını paylaşmaya çalıştık. Bir ailenin evladını kaybetmesi çok acı verici bir olay. Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM
Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM

Kuşadası, Türkiye, Sonora, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MEKSİKA'DA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN KAZADA ÖLEN ARZU'NUN ANNESİ: GELİNLİĞİNİ İSTİYORUM - Son Dakika


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