Meksika'da maden kazası: 5 işçi kurtarıldı, 10 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
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Meksika'da maden kazası: 5 işçi kurtarıldı, 10 işçi mahsur kaldı

04.08.2022 22:52
Meksika'da maden kazası: 5 işçi kurtarıldı, 10 işçi mahsur kaldı

Meksika'da dün yaşanan maden kazası sonrasında yeraltında mahsur kalan işçilerden 5'i kurtarılırken, 10 işçinin ise hala kurtarılmayı beklediği açıklandı.

Meksika'da dün yaşanan maden kazası sonrasında yeraltında mahsur kalan işçilerden 5'i kurtarılırken, 10 işçinin ise hala kurtarılmayı beklediği açıklandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise mahsur kalan madencilerin kurtarılması için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Meksika'nın kuzeyinde bulunan Coahuila eyaletinde yer alan Sabinas şehrindeki kömür madeninde dün yaşanan kazada, 60 metre derinlikteki bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Kazanın ardından madeni su basarken, 15 işçinin içeride mahsur kaldı, 1 işçinin ise madenden çıkarak kurtulmayı başardı.

Olay üzerine çeşitli sivil savunma ekipleri ve güvenlik güçleri madene gelerek mahsur kalan madencilerin kurtarılması için operasyon başlattı. Yürütülen operasyon sonucunda şimdiye kadar 5 madencinin yaralı halde kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı ve 2'sinin tedavileri sonrası taburcu edildiği bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, yaşanan bu talihsiz kaza sonrası yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında başta madencilerin yakınları ve tüm kamuoyunun bilgilendirilmesine öncelik verildiğini ifade etti.

Obrador, mahsur kalan madencilerin kurtarılmasını canı gönülden istediğini ifade ederek, bu konuda gerekli olan her şeyin yapılacağını söyledi. Konuşmasında kazayla ilgili temel bilgilere sahip olduklarını ve madenin sorumlularının kimler olduğunun bilindiğini ifade eden Obrador, kazayla ilgili soruşturmanın daha sonraya bırakıldığını çünkü şu anda önceliklerinin madencileri kurtarmak olduğunu belirtti.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinatörü Laura Velazquez Alzua ise, kurtarma operasyonuna silahlı kuvvetler, Ulusal Muhafızlar ve çeşitli sivil savunma kuruluşlarından toplam 230 personelin katıldığını bildirirken, zamanın çok değerli olduğunu bu yüzden uyumaksızın gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan, Meksika'nın Coahuila eyaletindeki bir kömür madeninde 2006 yılında meydana gelen faciada 65 madenci hayatını kaybetmiş, sadece 2 madencinin cesedine ulaşılabilmişti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Coahuila, Sonora, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da maden kazası: 5 işçi kurtarıldı, 10 işçi mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da maden kazası: 5 işçi kurtarıldı, 10 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
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