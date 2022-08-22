Meksika'daki boğa koşusunda 9 kişi yaralandı

Meksika'da düzenlenen boğa koşusunda 3'ü ağır toplam 9 kişi yaralandı. Boğa koşusu sırasından boğalardan biri boynuzunu taktığı bir kişiye metrelerce öteye götürdü.

Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde yer alan Huamantla şehrinde düzenlenen geleneksel "Huamantlada" adlı boğa güreşleri etkinliğinde yapılan boğa koşusunda 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar etkinlikte görev alan sağlık ekipleri tarafından derhal hastaneye kaldırılırken, 6 yaralının tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri aktarıldı.

Boğa koşusu sırasından boğalardan biri boynuzunu taktığı bir kişiye metrelerce öteye götürürken, başka bir kişi de boğadan kaçmaya çalıştığı sırada defalarca boynuz darbesine maruz kaldı. Koşu sırasında iki boğa ise kafa kafaya çarpışarak yere yığıldı.

Tlaxcala Eyaleti Sağlık Bakanı Rigoberto Zamudio Meneses tarafından yayınlanan raporda, boğa koşusunda ağır yaralananların 24, 36 ve 53 yaşlarında üç erkek olduğu ve yapılan testlerde hepsinin alkol aldığının tespit edildiği belirtildi. Güvenlik sebebiyle boğa güreşleri sırasında alkol kullanımının yasaklandığı ancak katılımcıların bu yasağa uymadıkları bildirildi.

Meksika'nın Huamantla şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ancak Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl yeniden yapılan Huamantlada boğa güreşleri etkinliğine yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katıldı. - MEXİCO CİTY