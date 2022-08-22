Meksika'daki boğa koşusunda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'daki boğa koşusunda 9 kişi yaralandı

22.08.2022 21:35
Meksika'daki boğa koşusunda 9 kişi yaralandı

Meksika'da düzenlenen boğa koşusunda 3'ü ağır toplam 9 kişi yaralandı.

Meksika'da düzenlenen boğa koşusunda 3'ü ağır toplam 9 kişi yaralandı. Boğa koşusu sırasından boğalardan biri boynuzunu taktığı bir kişiye metrelerce öteye götürdü.

Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde yer alan Huamantla şehrinde düzenlenen geleneksel "Huamantlada" adlı boğa güreşleri etkinliğinde yapılan boğa koşusunda 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar etkinlikte görev alan sağlık ekipleri tarafından derhal hastaneye kaldırılırken, 6 yaralının tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri aktarıldı.

Boğa koşusu sırasından boğalardan biri boynuzunu taktığı bir kişiye metrelerce öteye götürürken, başka bir kişi de boğadan kaçmaya çalıştığı sırada defalarca boynuz darbesine maruz kaldı. Koşu sırasında iki boğa ise kafa kafaya çarpışarak yere yığıldı.

Tlaxcala Eyaleti Sağlık Bakanı Rigoberto Zamudio Meneses tarafından yayınlanan raporda, boğa koşusunda ağır yaralananların 24, 36 ve 53 yaşlarında üç erkek olduğu ve yapılan testlerde hepsinin alkol aldığının tespit edildiği belirtildi. Güvenlik sebebiyle boğa güreşleri sırasında alkol kullanımının yasaklandığı ancak katılımcıların bu yasağa uymadıkları bildirildi.

Meksika'nın Huamantla şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ancak Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl yeniden yapılan Huamantlada boğa güreşleri etkinliğine yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katıldı. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Meksika'daki selde 1 kişi öldü Meksika'daki selde 1 kişi öldü Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'daki boğa koşusunda 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
19:38 CHP'nin İzmir'de 9 Eylül afişleri, İYİ Parti'den sonra AK Parti'den de tepki çekti: Tarihi bir gaflet
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 21:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'daki boğa koşusunda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement