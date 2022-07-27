Meksika'da düzenlenen operasyonda 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da düzenlenen operasyonda 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi

27.07.2022 05:23
Meksika'da düzenlenen operasyonda 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi

Meksika'da polisin düzenlediği operasyonda 1,5 tondan fazla kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Meksika'da polisin düzenlediği operasyonda 1,5 tondan fazla kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Meksika basınında yer alan habere göre, Tepito'ya giden iki tırın gizli bölmelerinde yüklü miktarda kokain tespit edildi.

Vatandaş Güvenliği Sekreteri Omar García Harfuch, basın toplantısında, ele geçirilen uyuşturucu miktarı açısından operasyonun tarihi nitelikte olduğunu vurgulayarak, 1,5 tondan fazla kokaine el konulduğunu belirtti.

Operasyon sayesinde uyuşturucu kartellerine büyük darbe vurulduğunu kaydeden Harfuch, polisin çeteyle bağlantılı 4 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Meksika Eyaleti Valisi Claduia Sheinbaum da operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarının mali yapısına büyük darbe vurulduğunu belirtti.

Kolombiya'dan gönderilen kokainin önce Oaxaca eyaletine, ardından Escondido Limanı'na sevk edilerek ABD'ye ulaştırılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki uyuşturucunun özellikle meyve, sebze ve çeşitli ürünlerin nakliyesi yoluyla ABD'ye gönderildiği biliniyor.

YORUMLAR
500
Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da düzenlenen operasyonda 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
00:00 İngiliz ekibi Hull City, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı!
23:39 Gazeteci Ahmet Hakan fena yakalandı! Fark eder etmez beğenisini geri çekti
23:31 DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!
23:25 Tecrübeli forvet Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı Club Nacional'da top koşturacak
22:58 Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü! 16 yaşındaki genç kaçarken yakalandı
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 05:23:39. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da düzenlenen operasyonda 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement