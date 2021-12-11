Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tır kazasında ölenlerin sayısı 55'e çıktı - Son Dakika

Göçmenlerden 95'nin Guatemalalı olduğunu aktaran Savcılık, diğerlerinin ise Honduras , Ekvador, Dominik Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

Meksika'nın güneyinde, dün düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 55'e, yaralıların sayısı ise 105'e yükseldi.

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