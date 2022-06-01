Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı

01.06.2022 10:57
Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında imzaladığı kararnameyle Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası'nda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi. Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
GAZİOSMANPAŞA'DA 2 TONA YAKIN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ GAZİOSMANPAŞA'DA 2 TONA YAKIN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ Gamze Akkuş İlgezdi: 'Siz Sigara Zammı ile Meşgulsünüz, Gençlerimiz Umurunuzda Değil' Gamze Akkuş İlgezdi: 'Siz Sigara Zammı ile Meşgulsünüz, Gençlerimiz Umurunuzda Değil'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sigara, Sonora, Tütün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:27 Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:19 Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı
10:18 Galatasaray, Matias Vargas'a talip oldu! Yıldız futbolcu asistleriyle Lig'e damga vurmuştu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
10:05 Edis konserinde duygusal anlar! Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı babasını tek başına görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:01:56. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement