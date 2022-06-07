Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı

07.06.2022 21:21

- Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı Meksika'nın Puebla eyaletinde meydana gelen ve en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

- Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Puebla eyaletinde meydana gelen ve en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde Cordoba ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiği aktarılarak, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazanın, bölgede çıkan yangının neden olduğu dumanın görüş mesafesini azaltması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Kaza bölgesinde çekilen görüntülerde, bazı araçların ters döndüğü ve kazazedelerin araçlarından çıkmaya çalıştıkları görüldü.

Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı
Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı
Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı
Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da en az 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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