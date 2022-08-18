Meksika'nın Tlalnepantla şehrinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ağaç, yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 42 yaşındaki kadın yolcu ise yaralandı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk ederken, yaralının durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şoförün cansız bedenini araçtan çıkardı. Ağacın altında kalan minibüs ise 5 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı - Son Dakika

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