Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı - Son Dakika
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Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı

19.08.2022 01:04
Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı

Meksika'da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Meksika'da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Tlalnepantla şehrinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ağaç, yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 42 yaşındaki kadın yolcu ise yaralandı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk ederken, yaralının durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şoförün cansız bedenini araçtan çıkardı. Ağacın altında kalan minibüs ise 5 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı.

Yetkililer, ağacın bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın yumuşaması sebebiyle devrildiğini açıkladı. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı - Son Dakika
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