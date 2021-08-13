Üye Girişi
Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi - Son Dakika

Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi

13.08.2021 13:00

- Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi Son 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 24 bin 975 vakanın tespit edilmesiyle Covid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını ve toplam vaka sayısının 3 milyon 45 bin...

- Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Son 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi

MEXİCO CİTY - Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 24 bin 975 vakanın tespit edilmesiyle Covid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını ve toplam vaka sayısının 3 milyon 45 bin 571'e yükseldiğini duyurdu.

Korona virüs (Covid-19) salgınında 3. dalganın yaşandığı Meksika'da salgının başından bu yana günlük bazda en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 975 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 45 bin 571'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 608 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı toplam can kaybı 246 bin 811'e yükseldi. Bakanlığın son verilerinin ardından Meksika, toplam Covid-19 vakası sayısı sıralamasına dünyada 14'üncü, en çok can kaybının görüldüğü ülkeler sıralamasında ise ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Ayrıca en çok vakanın görüldüğü ilk 3 eyalet ise Mexico City, Meksika Eyaleti ve Nuevo Leon olarak belirtilirken başkent Mexico City'de salgının artış hızı yüzde 4'e yükseldi. Ülke genelindeki hastanelerde doluluk oranlarında artış devam ederken, genel Covid-19 servislerindeki yataklarda yüzde 54, ventilatörlü yataklarda ise yüzde 46 doluluk seviyesine ulaşıldı.

28 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı

Meksika ulusal aşı programı kapsamında son olarak 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü ülke genelinde 1 milyon 31 bin 29 doz Covid-19 aşısı uygulayarak toplamda 92 milyon 111 bin 35 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 59'unu temsil eden 52 milyon 624 bin 341 kişi Covid-19'a karşı en az bir kez aşılanmış durumdayken, çift doz Covid-19 aşısı olan yetişkinlerin sayısı ise 28 milyon 384 bin 141 olarak bildirildi.

Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi
Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi
Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi
Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Mexico City, Koronavirüs, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? 13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı 13:25 Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu 13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı 11:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor

Son Dakika Haberleri
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
13:34 Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
13:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler
13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı         
13:57
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi         
13:34
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi         
11:59
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı         
11:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun         
08:58
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 14:08:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiSon 24 saatte 24 bin 975 vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement