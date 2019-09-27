Son Dakika Haberleri: Meksika'da engelliler farkındalık yaratmak için podyuma çıktı
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Meksika'da engelliler farkındalık yaratmak için podyuma çıktı

37 dakika önce

Meksika'da toplumda engellilere yönelik dikkat çekmek için çeşitlilik ve kapsayıcılık temalı defile düzenlendi.

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Meksika'da toplumda engellilere yönelik dikkat çekmek için çeşitlilik ve kapsayıcılık temalı defile düzenlendi. Podyuma farklı engelleri bulunan bireyler çıktı

Meksika'da engelliler farkındalık yaratmak için podyuma çıktı

Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:03 
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