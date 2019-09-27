Meksika'da engelliler farkındalık yaratmak için podyuma çıktı
37 dakika önce
Meksika'da toplumda engellilere yönelik dikkat çekmek için çeşitlilik ve kapsayıcılık temalı defile düzenlendi.
Meksika'da toplumda engellilere yönelik dikkat çekmek için çeşitlilik ve kapsayıcılık temalı defile düzenlendi. Podyuma farklı engelleri bulunan bireyler çıktı
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:03
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