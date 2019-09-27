Son Dakika Haberleri: Meksika'da engelliler podyuma çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Meksika'da engelliler podyuma çıktı

17 dakika önce

Meksika'da engellerin sınır oluşturmadığı mesajını vermek isteyen engelliler podyuma çıktı.

Meksika'da engelliler podyuma çıktı, System.String[]

Meksika'da engellerin sınır oluşturmadığı mesajını vermek isteyen engelliler podyuma çıktı.

Meksika'da "Engellerimiz bizi kısıtlamıyor" mesajıyla engellilerin modellik yaptığı bir defile düzenlendi. Defilenin amacı ise engellilerin toplumda daha çok kabul görmesinin önemine vurgu yapmak. Farklı olanlar ve engelleri bulunanların modellik yaptığı defilede, modeller Londra Moda Haftası'nda yer alan ilk Down sendromlu Guatemalalı moda tasarımcısı Isabella Springmuhl'un kıyafetlerini de giydi. Güzellik anlayışının kırılmasının hedeflendiği defilede Springmuhl tasarladığı kıyafetlerle çeşitliliğin ve farklılığın önemi vurgulandı.

(İHA)

Meksika, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 17:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da engelliler podyuma çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]