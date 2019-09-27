Son Dakika Haberleri: - Meksika'da Engelliler Podyuma Çıktı- Engellerin Sınır Oluşturmadığı Mesajı Verildi
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- Meksika'da Engelliler Podyuma Çıktı- Engellerin Sınır Oluşturmadığı Mesajı Verildi

1 saat önce

- Meksika'da engelliler podyuma çıktı Engellerin sınır oluşturmadığı mesajı verildiMEXİCO CİTY - Meksika'da engellerin sınır oluşturmadığı mesajını vermek isteyen engelliler podyuma çıktı.

- Meksika'da engelliler podyuma çıktı

Engellerin sınır oluşturmadığı mesajı verildi

MEXİCO CİTY - Meksika'da engellerin sınır oluşturmadığı mesajını vermek isteyen engelliler podyuma çıktı.

Meksika'da "Engellerimiz bizi kısıtlamıyor" mesajıyla engellilerin modellik yaptığı bir defile düzenlendi. Defilenin amacı ise engellilerin toplumda daha çok kabul görmesinin önemine vurgu yapmak. Farklı olanlar ve engelleri bulunanların modellik yaptığı defilede, modeller Londra Moda Haftası'nda yer alan ilk Down sendromlu Guatemalalı moda tasarımcısı Isabella Springmuhl'un kıyafetlerini de giydi. Güzellik anlayışının kırılmasının hedeflendiği defilede Springmuhl tasarladığı kıyafetlerle çeşitliliğin ve farklılığın önemi vurgulandı.

- Meksika'da Engelliler Podyuma Çıktı- Engellerin Sınır Oluşturmadığı Mesajı Verildi

Meksika, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:13 Kaynak: İHA
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