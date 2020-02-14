Meksika'da erkek arkadaşının derisini yüzüp cesedini parçaladığı kadının fotoğrafının yayımlanması... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Meksika'da erkek arkadaşının derisini yüzüp cesedini parçaladığı kadının fotoğrafının yayımlanması... - Son Dakika Dünya

Meksika'da erkek arkadaşının derisini yüzüp cesedini parçaladığı kadının fotoğrafının yayımlanması...

6 saat önce

Başkent Mexico City'de 25 yaşındaki bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Meksika'da erkek arkadaşının derisini yüzüp cesedini parçaladığı kadının fotoğrafının yayımlanması..., System.String[]

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 25 yaşındaki bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının derisinin yüzülerek cesedinin parçalanması ve bazı gazetelerin iç organları çıkarılan cesedin fotoğrafını yayımlaması infilale neden oldu.

Ülkede bugün ve yarın protesto eylemlerinin düzenlenmesi bekleniyor. İnsan hakları grupları, kadın cinayetlerinde davaların çoğunun çözülemediğini ve faillerin cezasız kaldığını söylüyor.

Meksikalı yetkililere göre, polis Pazar günü Ingrid Escamilla'nın cesedini evinde buldu. Escamilla'nın 46 yaşındaki erkek arkadaşı Eric Francisco Robledo, olay yerinde gözaltına alındı.

Polis aracına bindirilirken vücudu kan lekeleriyle kaplı olan Robledo, şiddetli bir kavga sonrasında kız arkadaşının kendisini bıçakla öldürmeye çalıştığını, öldürdükten sonra yakalanmamak için cesedi parçalamak istediğini söyledi.

Robledo'nun eski eşinin daha önce aile içi şiddet nedeniyle polise iki kez şikayette bulunduğu belirtiliyor.

'Nefretin bu boyutlara varabilmesi dehşet verici'

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, savcılığın zanlı için en yüksek cezayı talep edeceğini söyledi.

Sheinbaum, Twitter mesajında "Kadın cinayetleri affedilemeyecek bir suç. Ingrid Escamilla örneğinde olduğu gibi nefretin bu boyutlara varabilmesi dehşet verici" dedi.

Kadın cinayetlerine karşı aylardır gösterilerin düzenlendiği ülkede soruşturma dosyasının ve sızdırılan ceset fotoğraflarının bazı gazete ve internet sitelerinde yayımlanması halkın öfkesini daha da tırmandırdı.

Bir bulvar gazetesi haberinin başlığında "Aşk Tanrısı'nın suçu" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, fotoğrafları sızdıranların cezalandırılmasını isterken, Mexico City Svcılığı bu konuda da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırı kurbanlarının fotoğraflarını yayımlamayı suç haline getirecek bir yasal düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

Meksika'da 2019'da en az 1006 kadın cinayeti işlendi. Bir yıl önce bu sayı 912'ydi.

Mexico City, Meksika, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:40 
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