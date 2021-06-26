Meksika'da eşini yakarak öldüren adama rekor ceza: 80 yıl hapis - Son Dakika

Meksika'da 2017'de 18 yaşındaki eşinin üzerine benzin dökerek yakan Edgardo R.A., 4 yıllık yargılama sürecinin sonunda 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Tehuantepec bölgesinde 27 Şubat 2017 tarihinde 18 yaşındaki eşi Jenny A.A.C.'yi evlerinin bahçesinde üzerine benzin dökerek yakan Edgardo R.A.'nın 4 yıldır devam eden davasında karar çıktı. Mahkeme, ağır kadın cinayeti olarak nitelendirilen davada, toplanan delillerin doğrulanması ve zanlının suçunun kesinleşmesi ile birlikte Edgardo R.A.'yı 80 yıl hapis ve 100 bin peso (5 bin dolar) para cezasına çarptırdı. Edgardo R.A., yaklaşık 178 bin peso da (9 bin dolar) tazminata mahkum edildi.

Ne olmuştu?

27 Şubat 2017 tarihinde Edgardo R.A., evlerinin bahçesinde tartıştığı eşi Jenny A.A.C.'yi üzerine benzin dökerek yakmıştı. Talihsiz kadının vücudunun yüzde 70'inde ciddi yanıklar oluşmuş, Veracruz'daki bir hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınsa da 1 ay sonra hayatını kaybetmişti. Jenny A.A.C., yüzlerce bölge sakininin katıldığı bir cenaze töreninde beyaz çiçeklerle donatılmış bir arabayla son yolculuğuna uğurlanmıştı. - MEXİCO CİTY