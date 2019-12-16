Meksika'da eski belediye başkanına suikast düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da eski belediye başkanına suikast düzenlendi - Son Dakika

Meksika'da eski belediye başkanına suikast düzenlendi

6 saat önce

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Paso del Macho'nun eski belediye başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Meksika'da eski belediye başkanına suikast düzenlendi, System.String[]

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Paso del Macho'nun eski belediye başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Meksika basınına göre, Rafael N'ye belediye binasına yakın bir bölgedeki restorandan çıkarken kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Eski belediye başkanı olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yetkililer saldırganların yakalanması için polisin operasyon başlattığını belirtti.

Kamu Güvenliği Bakanlığının açıklamasına göre, yıl başından bu yana Veracruz eyaletindeki çeşitli saldırılarda 44'ü polis olmak üzere 67 kamu görevlisi öldürüldü.

120 milyon nüfuslu Meksika'da, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüş, 2018'de ise büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısının kasım sonu itibarıyla 26 bini bulduğu belirtiliyor.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı
Vergi ve harç tahsilatlarında düzenleme Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey, Dündar Bey'e karşı harekete geçiyor "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

Son Dakika Haberleri
05:48 Başkentte yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
05:36 Başkentte yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
05:32 Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu - Son Dakika
05:16 Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti - Son Dakika
05:12 Yoğun sis, başkent'te etkili oldu sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:56:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da eski belediye başkanına suikast düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]