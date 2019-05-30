Meksika'da eski petrol şirketi yöneticisi hakkında gözaltı kararı

Güney Amerika ülkesi Meksika'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un (Pemex) eski yöneticisi Emilio Lozoya hakkında gözaltı kararı alındı.

Güney Amerika ülkesi Meksika'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un (Pemex) eski yöneticisi Emilio Lozoya hakkında gözaltı kararı alındı.

Federal Başsavcı Alejandro Gertz Manero, Televisa adlı yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, mahkemenin Lozoya'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin talebi kabul ettiğini bildirdi.

Başsavcı Gertz, Lozoya'nın kayıtlı adreslerinde henüz bulunamadığını belirtti.

Sayıştay, 23 Mayıs'ta Brezilya inşaat şirketi Odebrecht etrafındaki rüşvet soruşturmasında, şahsına ait banka hesaplarını soruşturmacılardan gizlediği gerekçesiyle Lozola'ya geçen hafta 10 yıl süreyle kamu görevinden men cezası vermişti.

Meksika'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında dün de çelik üreticisi Altos Hornos şirketinin sahibi iş adamı Alonso Ancira gözaltına alınmış ve şirkete ait hesaplar dondurulmuştu.

Ancira ve Lozoya'nın, Pemex'in 2015'te Altos Hornos'a ait gübre üreticisi Fertinal'i 635 milyon dolar bedelle satın almasıyla ilgili soruşturulduğu tahmin ediliyor.

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'de görülen bir davada Adalet Bakanlığı ile vardıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Odebrecht yöneticileri itiraflar kapsamında, petro-kimya şirketi Braskem'in Meksika petrol şirketi Pemex'ten ihale almak için 2010-2014 yıllarında şirket yöneticilerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.

Bu ülkelerden Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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