Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor

03.08.2022 09:23

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Sinaloa eyaletindeki birçok kentte sel ve su baskınları yaşanırken, çok sayıda cadde ve sokak göle döndü.

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Sinaloa eyaletindeki birçok kentte sel ve su baskınları yaşanırken, çok sayıda cadde ve sokak göle döndü.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yağışlardan en çok etkilenen şehir olan Culiacan'da, sel suları 40 santimetre yüksekliğe ulaşarak şehirdeki bazı yolları ulaşıma kapattı. Kentte, elektrik hattında oluşan hasar nedeniyle birçok bölgede elektrik hizmetinin kesintiye uğradığı bildirildi.

Culiacan'ın yakınlarında bulunan Navolato şehrinde ise otoyolda araçlarıyla giden 2 kişi, yağış nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı. Olayda yaralanan ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, sivil savunma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Sinaloa Eyaleti Vatandaş Koruma Bakanı Hector Modesto Felix Carrillo yaptığı açıklamada, vatandaşlara yağışlar sırasında daha dikkatli olmaları ve mümkünse kapalı bir yere sığınarak yağışın bitmesini beklemeleri uyarısında bulundu. Carrillo, alçak bölgelerde yaşayanların su baskınlarına karşı dikkat etmelerini ve gerekirse evlerini terk ederek barınaklara gitmelerini tavsiye etti.

(Saim Sevinç - İHA)

YORUMLAR
500
Meksika'daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor Meksika'daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor Meksika Karayipleri'ndeki Gizemli Hastalık Mercan Türlerini Tehdit Ediyor Meksika Karayipleri'ndeki Gizemli Hastalık Mercan Türlerini Tehdit Ediyor
Kaynak: İHA

Sonora, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
14:13 Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement