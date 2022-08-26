Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü

26.08.2022 23:47
Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Nuevo Leon, Chihuahua ve Veracruz eyaletlerindeki birçok şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması felaketi meydana geldi. Çok sayıda evin sular altında kaldığı sel felaketinde nehirler taştı. Nuevo Leon eyaletinde ise aracıyla nehirden geçmeye çalışan 1 kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, nehrin sığ kısmında bulunan ve normalde de geçit olarak kullanılan bir bölümden kamyonetle geçmeye çalışan adamın, akıntıya kapılarak sürüklendiğini söyledi. Nuevo Leon Sivil Koruma Bakanlığı ekipleri ise bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda adamın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, vatandaşlara yağışlar sırasında bu gibi geçitlerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Acil durum ilan edildi

Selden etkilenen bir diğer eyalet olan Veracruz'un Nogales şehrinde de onlarca evi su bastı. Şehirde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Chihuahua eyaletinin Parral şehrinde ise yetkililer 100'den fazla evin sular altında kaldığını bildirdi. Şehirde acil durum ilan edilirken, Meksika ordusunun bölgeye gelerek temizlik ve yardım çalışmalarına destek olduğu bildirildi.

Yağışlar devam edecek

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada şiddetli yağışların ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği duyuruldu. Yetkililer, vatandaşlara sel ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Meksika'da petrol boru hattında patlama Meksika'da petrol boru hattında patlama Meksika sınırını geçerek ABD'ye gelen göçmenler otobüslerle Washington DC'ye getirildi Meksika sınırını geçerek ABD'ye gelen göçmenler otobüslerle Washington DC'ye getirildi
Kaynak: İHA

Sonora, Leon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:58 Eski ABD Başkanı Trump'ın evine FBI baskını! 184 gizli belgeye el konuldu
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 23:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement