Meksika'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

MEXICO Meksika'nın Guanajuato eyaletinde eve yapılan silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eyalet savcılığı, silahlı saldırının Guanajuato eyaletinin güneybatı bölgesinde yer alan Cueramaro kasabasında gerçekleştiğini açıkladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili detay paylaşılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ülkede cinayet oranlarının yüksek olduğu eyaletler arasından önde gelen Guanajuato uyuşturucu çetelerinin hakimiyet mücadelelerine sahne oluyor.
Kaynak: AA
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