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Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı - Son Dakika

Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

12.08.2021 00:01

- Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

- Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada yerel saatle 15.00 sularında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, fabrikanın yakınında bulunan diğer fabrikalar, işyerleri ve bir hotel güvenlik nedeni ile tahliye edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Ulusal Acil Durum ve Güvenlik Komisyonu Santa Catarina ve San Pedro şehirlerindeki tüm itfaiye birimleri ve sivil savunma ekiplerinin yangın için seferber edildiğini duyurdu.

Yetkililer, yanan fabrikanın yakınında bulunan bir kimyasal madde satan işyerinin de tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

Patlama, Sonora, Yangın, Leon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı - Son Dakika


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