Son Dakika Haberleri: Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı

6 saat önce

Meksika'da 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı, System.String[]

Meksika'da 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.


Mexico City-Pachuca otoyolunda 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 11 kişinin ölümüne yol açtı. Kazanın ardından 3 otobüsünün sürücülerinin olay yerinden kaçtığı açıklandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken yaralanan 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Polis, sürücülerin arandığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - MEXİCO CİTY

Meksika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı
Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]