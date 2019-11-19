Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı
6 saat önce
Meksika'da 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Meksika'da 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Mexico City-Pachuca otoyolunda 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 11 kişinin ölümüne yol açtı. Kazanın ardından 3 otobüsünün sürücülerinin olay yerinden kaçtığı açıklandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken yaralanan 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Polis, sürücülerin arandığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - MEXİCO CİTY
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