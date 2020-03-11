Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı - Son Dakika

Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı

7 saat önce

Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı, System.String[]

Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.


Başkent Mexico City'nin Miguel Hidalgo ilçesinde yer alan Tacubaya'da iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.


Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. - MEXİCO CİTY

Mexico City, Meksika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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