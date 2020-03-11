- Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı - Son Dakika

- Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı

7 saat önce

- Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

- Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı, System.String[]

- Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Başkent Mexico City'nin Miguel Hidalgo ilçesinde yer alan Tacubaya'da iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

Mexico City, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:09 Kaynak: İHA
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