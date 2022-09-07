Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

07.09.2022 22:54
Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Meksika'da Federal Elektrik Komisyonu (CFE) işçilerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika'da Federal Elektrik Komisyonu (CFE) işçilerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika'nın Sonora eyaletinin Onavas kasabası yakınlarındaki bir otoyol üzerinde Federal Elektrik Komisyonu (CFE) çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirilirken CFE'ye ait bir aracın ise ateşe verildiği belirtildi. Olay yerine acil sağlık personeli ve çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, dakikalar sonra dağlık alanda saklanan yaralı 2 işçiye daha ulaşıldı. Yaralı işçiler helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Sonora Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olayın ardından yaralanan işçilerin verdiği ifadelere dayanarak saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yakınlardaki Hermosillo şehrinde ise saldırı sonrası Federal Elektrik Komisyonu (CFE) işçilerinin greve gittiği öğrenildi.

Saldırının organize suç örgütleri tarafından düzenlendiği tahmin edilirken, zanlıların hala arandığı bildirildi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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