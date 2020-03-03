Meksika'da fidye için kadın avukatı kaçıran youtubera 50 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da fidye için kadın avukatı kaçıran youtubera 50 yıl hapis cezası - Son Dakika

Meksika'da fidye için kadın avukatı kaçıran youtubera 50 yıl hapis cezası

6 saat önce

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde Şubat 2018'de 5 arkadaşıyla bir kadını kaçırıp fidye isteyen youtuber German Abraham Loera Acosta'ya 50 yıl hapis cezası verildi.

Meksika'da fidye için kadın avukatı kaçıran youtubera 50 yıl hapis cezası, System.String[]

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde Şubat 2018'de 5 arkadaşıyla bir kadını kaçırıp fidye isteyen youtuber German Abraham Loera Acosta'ya 50 yıl hapis cezası verildi.

BBC'de yer alan habere göre, iki yıl önce 33 yaşındaki kadın bir avukatı kaçıran 6 kişiden biri olan Acosta, 50 yıl hapse mahkum edildi.

Hapis cezasına ek olarak gruba 25 bin dolar para cezası verildi.

Kaçırma olayında Acosta, kadını serbest bırakmak için 103 bin dolar değerindeki Bitcoin'i fidye olarak istemişti.

Polis, iki gün sonra düzenlediği operasyonda kadını kurtarmıştı.

Eskiden bir pazarlama ve tasarım şirketinde çalışan Acosta, YouTube üzerinden pazarlama ve işletme üzerine yayınlar yapıyordu. Çeşitli yerlerde konuşmalar yapan Acosta, Barış için Genç Liderler Dünya Zirvesi'ne katılmıştı.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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