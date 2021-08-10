Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Tarihi transfere büyük engel! Barcelona, ciddi bir delille PSG'yi şikayet etti

Yeşil sahalara kan bulaştı! Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde yer alan Santa Ana del Conde Mahallesi'nde dün 2 amatör futbol takımının mücadelesi sırasında silahlı bir grup, futbol sahasının kenarına gelerek çevreye ateş açtı.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETMİŞLER

Cumhuriyet'in aktardığı haberde; görgü tanıkları saldırganların bir araç ile maç sırasında fubol sahasının kenarına gelerek, yakın mesafeden ateş açtığını ifade etti. Yaşanan elim olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Polis ekipleri inceleme başlattı. Faillerin yakalanması için çevre kentlerdeki güvenlik güçleri ile iş birliği içerisinde bir operasyon başlatıldığı belirtildi.