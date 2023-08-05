Meksika'da Futbol Maçında Silahlı Saldırı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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Meksika'da Futbol Maçında Silahlı Saldırı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

05.08.2023 23:08

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucunda futbolcular zarar görmezken, yerel yönetim olayın soruşturulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için federal ve eyalet ekiplerinin birlikte çalıştığını bildirdi. Saldırıda öldürülenler arasında bölgedeki bir kartelin lideri ve onun en yakın arkadaşı olduğu tespit edilmesi üzerine, olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Meksika'da bir futbol maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

MAÇI KANA BULADILAR

Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol müsabakası sırasında stada gelen silahlı kişiler uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenledi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırganların açtıkları ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Sahadaki futbolcular ise saldırıdan zarar görmedi.

OLAYIN SUÇ ÇETELERİ ARASINDA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Tecpan şehri yerel yönetimi saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtirken, saldırının soruşturulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla federal ve eyalete bağlı ekiplerin birlikte çalışmaya başladığını bildirdi. Saldırıda öldürülenlerden birinin bölgedeki kartelin lideri ve bir başka kişinin ise onun en yakın arkadaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meksika'da Futbol Maçında Silahlı Saldırı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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