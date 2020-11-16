- Meksika'da gaz boru hattında patlama: 6 ölü - Son Dakika

- Meksika'da gaz boru hattında patlama: 6 ölü
MEKSIKO - Meksika'da gaz boru hattında meydana gelen patlamada en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Jala bölgesindeki Tepic-Guadalajara karayolu üzerinde bulunan gaz boru hattında patlama meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın meydana geldiği bölgede alevler geniş bir alana yayılırken, karayolu üzerinde seyreden sürücüler araçlarını bırakarak canlarını kurtarmaya çalıştı.
- Kaynak: İHA
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