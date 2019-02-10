Son Dakika Haberleri: Meksika'da Gazeteci Cinayeti

Meksika'da Gazeteci Cinayeti

37 dakika önce

Meksika'nın güneydoğusunda Tabasco eyaletinde bir gazeteci öldürüldü.

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Meksika'nın güneydoğusunda Tabasco eyaletinde bir gazeteci öldürüldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, gazeteci ve radyo sunucusu Jesus Ramos, dün sabah bir restoranda kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Eyalet başsavcılığının 99. FM radyo kanalında 20 yılı aşkındır görev yapan Ramos'un cinayetiyle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Tabasco Valisi Adan Augusto Lopez, Ramos'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, milletvekillerine eyalette ve ülke genelinde gazetecilerin korunmasına yönelik yasa tasarısı üzerinde çalışmaları çağrısında bulundu.

Ramos'un ölümüyle Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 143'e yükseldi. Ülkede 21 medya çalışanı da 2005 yılından bu yana kayıp.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:54 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
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