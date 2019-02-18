Meksika'da Gazeteci Cinayeti
1 saat önce
Meksika'nın kuzeybatısında Sonora eyaletinde bir gazeteci öldürüldü, bir gazeteci de yaralandı.
Meksika
'nın kuzeybatısında Sonora
eyaletinde bir gazeteci öldürüldü, bir gazeteci de yaralandı.
TeleSur'da yer alan habere göre, gazeteci ve radyo sunucusu Reynaldo Lopez ve muhabir Carlos Cota, Hermosillo kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda Lopez'in yaşamını yitirdiği, Cota'nın yaralandığı bildirildi.
Lopez'in ölümüyle Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 144'e yükseldi. Ülkede 21 medya çalışanı da 2005'ten bu yana kayıp.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:31 Kaynak: AA
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