- Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 23 Ölü
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- Meksika'da gece kulübüne saldırı: 23 ölüMEKSIKO - Meksika'da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişinin öldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
- Meksika
'da gece kulübüne saldırı: 23 ölü
MEKSIKO - Meksika'da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişinin öldüğü belirtildi.
Meksika'nın Coatzacoalcos kentinde El Caballo Blanco adlı gece kulübüne molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıktığı öğrenildi. Yangında 8'i kadın 23 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
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