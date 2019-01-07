Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü
1 saat önce
Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.
Meksika
'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü. Polis
, "Las Virginias" isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırganların kimlikleri henüz tespit edilemezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis, gece kulübünün önünde güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:29 Kaynak: AA
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