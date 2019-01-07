Son Dakika Haberleri: Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü

Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü

1 saat önce

Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.

Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü, System.String[]
Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.

Polis, "Las Virginias" isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganların kimlikleri henüz tespit edilemezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, gece kulübünün önünde güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:29 Kaynak: AA

Polis, Meksika, Güncel
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