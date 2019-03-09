Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 15 Ölü
1 saat önce
Meksika'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Meksika
'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde Salamanca şehrinde bulunan La Playa adlı gece kulübüne gelen bir grup silahlı saldırgan, müşteriler ve çalışanlara ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Saldırganların kamyonetlerle kulübe geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları belirtildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis
, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:18 Kaynak: DHA
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