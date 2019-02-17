Son Dakika Haberleri: Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Ölü

Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Ölü

18 dakika önce

Meksika'nın Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde bir gece kulübüne giren silahlı saldırganların açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Ölü, System.String[]
Meksika'nın Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde bir gece kulübüne giren silahlı saldırganların açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Quintana Roo bölge savcısı olayın 'La Kuka' adlı bir kulüpte meydana geldiğini; 4 silahlı saldırganının içeri girer girmez ateş etmeye başladığını; 5 kişinin öldüğünü ve 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını söyledi.

Polis, kaçan saldırganları arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:38 Kaynak: DHA

Meksika, Dünya
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