Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Ölü
18 dakika önce
Meksika'nın Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde bir gece kulübüne giren silahlı saldırganların açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Meksika
'nın Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde bir gece kulübüne giren silahlı saldırganların açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Quintana Roo bölge savcısı olayın 'La Kuka' adlı bir kulüpte meydana geldiğini; 4 silahlı saldırganının içeri girer girmez ateş etmeye başladığını; 5 kişinin öldüğünü ve 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını söyledi. Polis
, kaçan saldırganları arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:38 Kaynak: DHA
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