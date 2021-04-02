Meksika'da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi - Son Dakika

Meksika'da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi

02.04.2021 06:31
Meksika'da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi, System.String[]

Meksika'da mart ayında 2 bin 444 cinayet işlendiği bildirildi.

Meksika'da mart ayında 2 bin 444 cinayet işlendiği bildirildi.

Meksika Federal Güvenlik Birimi, geçen ay ülkede işlenen cinayetlere dair rapor hazırladı.

Rapora göre mart ayı boyunca 2 bin 444 cinayet işlendi ve bu rakam, 2011'den bu yana ülkede bir ayda görülen en çok cinayet vakası olarak kayıtlara geçti.

Buna göre mart ayı boyunca günlük ortalama cinayet sayısı 78 oldu.

Aylara göre yapılan değerlendirmede ise ocak ayında 2 bin 379, şubat ayında, 2 bin 206 cinayet işlendiği kaydedildi.

Ayrıca bir günde en yüksek ölü sayısı 7 Mart'ta kaydedilmiş; 103 kişi yaşamını yitirmişti.

Guanajuato, Michoacan, Baja Colifornia, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri, en çok cinayetin işlendiği yerler oldu.

Meksiko, Cinayet, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi - Son Dakika


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