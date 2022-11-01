Meksika'da korkunç gelişme! Gizli bir mezarda onlarca ceset bulundu - Son Dakika
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Meksika'da korkunç gelişme! Gizli bir mezarda onlarca ceset bulundu

01.11.2022 16:25
Meksika'da korkunç gelişme! Gizli bir mezarda onlarca ceset bulundu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 47 ceset bulundu. Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürülürken bölgede kazı çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre Guanajuato eyaletinin Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda çıkarılan kemiklerin 47 kişiye ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bölgede kazı çalışmalarının ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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Santa Fe, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da korkunç gelişme! Gizli bir mezarda onlarca ceset bulundu - Son Dakika

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