Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü.

Meksika basınında çıkan habere göre Guanajuato eyaletinin Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda çıkarılan kemiklerin 47 kişiye ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Santa Fe, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da korkunç gelişme! Gizli bir mezarda onlarca ceset bulundu - Son Dakika

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