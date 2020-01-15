Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu - Son Dakika

Meksika'da, içinde 5 cesedin bulunduğu gizli bir mezar tespit edildi.

Tabasco eyaleti savcıları, Nacajuca kasabasındaki tespit edilen gizli mezarda, yaklaşık bir gün süren kazı çalışmasının ardından 5 yetişkine ait ceset bulunduğunu ancak cesetlerin yaşları ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini belirtti.

Eyalet savcılık ofisinden yapılan açıklamada, "çukurda daha fazla ceset olabileceğine dair işaretler olduğu ancak bunun yapılacak daha fazla kazıyla doğrulanması gerekeceği" ifade edildi.

2019'da kaybolup bulunamayan kişi sayısı 5 binden fazla

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, sadece 2019'da kaybolup bulunamayan kişi sayısının 5 binden fazla olduğunu ve 2006'dan bu yana ülkede 3 bin 631 gizli mezar tespit edildiğini kaydetmişti.

Ulusal basında bu ay içinde çıkan haberlerde, ülkenin çeşitli eyaletlerinde son 13 ayda tespit edilen 873 gizli mezarda, bin 124 ceset çıkartıldığı belirtilmişti.