Son Dakika Haberleri: Meksika'da Gizli Mezarlarda 15 Ceset Bulundu

Meksika'da Gizli Mezarlarda 15 Ceset Bulundu

1 saat önce

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir sahada, yetkililer ve kayıp kişilerin yakınları tarafından yürütülen kazı çalışması sonucu gizli mezarlar ortaya çıkarıldı.

Meksika'da Gizli Mezarlarda 15 Ceset Bulundu, System.String[]
Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir sahada, yetkililer ve kayıp kişilerin yakınları tarafından yürütülen kazı çalışması sonucu gizli mezarlar ortaya çıkarıldı.

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, arama ekiplerinin, gizli mezarlardan 12 kişiye ait kalıntılar çıkardığı bildirildi.

Açıklamada, mezarlarda 3 cesedin daha belirlendiği ancak bunların henüz çıkarılmadığı kaydedildi.

Savcı Jorge Winckler, kayıp kişilerin yakınlarının da gönüllü olarak katıldığı arama ekiplerinin, Rio Blanco kasabasında birçok şüpheli mezar daha bulduğunu belirtti.

Veracruz bölgesinde, uyuşturucu kartelleri ve kaçırma çetelerinin, rakiplerinin ve kurbanların cesetlerini gömdüğü yüzlerce gizli mezar bulunduğu ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığının İnsan Hakları, Göç ve Nüfustan Sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, geçen ayın başında, hükümetin, ülkede ortadan kaybolan ya da kaçırılan yaklaşık 40 bin kişinin bulunmasına ve kimlik tespitinin yapılmasına yönelik çabaları artıracağını belirtmişti.

Encinas, ülkenin "büyük bir gizli mezar" haline geldiğini ve hükümetin, kayıpların aranması ve yerlerinin tespit edilmesi için yürütülen çalışmaya 20 milyon dolardan fazla finansman sağlanacağını açıklamıştı.

Müsteşar Encinas, ülke genelinde kimliği belirlenememiş yaklaşık 26 bin ceset olduğunu ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Başsavcı, Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu! Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 21:52:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da Gizli Mezarlarda 15 Ceset Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]