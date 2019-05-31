Meksika'da göçmen kampından firar

Meksika'da 62 göçmen, gözetim altında tutuldukları kamptan firar etti.

Meksika'da 62 göçmen, gözetim altında tutuldukları kamptan firar etti.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, Ciudad Juarez şehrindeki bir göçmen gözetim merkezinde tutulan 62 göçmenin firar ettiği duyuruldu.

Bir grup Kübalının, söz konusu merkezde yangın çıkardığı ve çalışanları tehdit ettiğinin aktarıldığı açıklamada, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı ve kimsenin olaydan zarar görmediği bildirildi.

Chiapas eyaletinin Tapachula şehrindeki Siglo XXI göçmen gözaltı merkezinden, nisan ayı sonunda 600'den fazla göçmen firar ederken, bu ayın başında da 90 Kübalı göçmen kaçmıştı.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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