Son Dakika Haberleri: Meksika'da göçmen konvoyuna engelleme
Son Dakika Güncel Haber

Meksika'da göçmen konvoyuna engelleme

58 dakika önce

Meksika'da güvenlik güçleri, Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan bin kişilik konvoyun ABD sınırına doğru ilerlemesini engelledi.

Meksika'da göçmen konvoyuna engelleme, System.String[]
Meksika'da güvenlik güçleri, Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan bin kişilik konvoyun ABD sınırına doğru ilerlemesini engelledi.
Federal polis, gümrük muhafızları ve askerlerden oluşan 200 kişilik güvenlik gücü, Guatemala sınırındaki Ciudad Hidalgo kentinden hareket eden konvoyu Tapachula şehrine 18 kilometre kala otoyolda durdurdu.
Güvenlik güçleri göçmenleri otobüslere bindirerek, Tapachula şehrindeki kayıt ve barınma merkezlerine sevk etti.
Meksika, 2018 ve bu yılın başındaki gibi büyük çaplı göçmen konvoylarının oluşmasını önlemek üzere toplu halde ABD sınırına hareket eden göçmen gruplarını engelliyor.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında, göçmen akışını kontrol etmeyi amaçlayan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan 3'üncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Meksika'daki göçmen merkezlerinde tutulması öngörülmüştü.
Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den itibaren çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:49 Kaynak: AA
Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı İSTANBUL- UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCADAN EŞİNE 7 KURŞUN Serenay Sarıkaya, ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'ya gitti Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 23:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da göçmen konvoyuna engelleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]